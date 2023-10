«L’attacco su Gaza si svolgerà in tre fasi» | cosa prevede il piano di Israele per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) A quasi due settimane esatte dalsferrato dacontro, un’offensiva via terra dell’esercito di Tel Aviv sulla Striscia diappare sempre più probabile. L’ultima conferma in tal senso è arrivata da Alexander Ben Zvi, ambasciatore israeliano in Russia. «La decisione di lanciare l’operazione di terra nella Striscia diè stata presa», ha dichiarato il diplomatico all’agenzia russa Tass. «Questo perché – ha precisato – la decisione è legata all’adempimento dei nostri compiti, di cui abbiamo già parlato. Distruggeremo le organizzazioni terroristiche die libereremo gli. Questo non può essere fatto senza un’operazione di terra». Ora è il ministro della Difesa diYoav Gallant a offrire qualche dettaglio in ...