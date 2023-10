L’Aston Villa | “Zaniolo in contatto con FIGC e autorità | è disponibile per giocare”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “può confermare che Nicolòsta collaborando con la Federcalcio italiana () e lecompetenti nell’indagine su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club.si sta allenando regolarmente con la prima squadra ed èper la selezione in vista della partita di questo fine settimana contro il West Ham United. Nessun ulteriore commento sarà fatto dal Club durante questo processo in corso”. Lo ha scrittoin una nota apparsa sul suo sito ufficiale, a proposito del caso scommesse che ha coinvolto il talento azzurro classe 1999, indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Torino. SportFace.

Commenta per primo Alle prese con lo scandalo scommesse in Italia, Nicolò Zaniolo almeno per ora può continuare a giocare nel campionato di Premier League inglese.ha annunciato che'ex calciatore della Roma sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore spagnolo Unai Emery in occasione della prossima partita di domenica in casa contro il West ...

Zaniolo, la nota dell'Aston Villa sul caso scommesse Tuttosport