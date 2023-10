L’aria inquinata aumenta il rischio di cancro al seno | nessuna regione italiana è nei limiti OMS

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le donne che si espongono ad ariacorrono un maggioredi sviluppareal: lo dice una ricerca condotta dall’ESMO, la European Society for Medical Oncology, organizzazione leader nel campo dell’oncologia. Lo studio ha confrontato l’esposizione all’inquinamento di 2.419 donne conalcon quella di 2.984 donne senzaalnel periodo 1990-2011, analizzando congiuntamente l’esposizione domestica e lavorativa per la prima volta. Studi precedenti, infatti, si erano concentrati soltanto sulle donne che abitavano in zone inquinate, senza analizzare luoghi molto frequentati come, appunto, i posti di lavoro. Vi raccomandiamo... ...