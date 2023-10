L' annuncio di Giorgia Meloni | ' Io e Andrea Giambruno ci siamo lasciati'

Attraverso un messaggio sui social,Meloni annuncia la separazione con Andrea Giambruno . La Premier ha affidato al suo profilo Facebook, una lunga nota, mettendo tutti al corrente della fine della relazione con il giornalista ..

Giorgia Meloni sui social: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui” Sky Tg24

Giorgia Meloni: "Con Andrea Giambruno è finita", l'annuncio sui social Il Tempo

La premier lo ha annunciato attraverso un post sui social: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso ...Tornano i controlli alla frontiera con la Slovenia per l’allarme terrorismo. La premier Giorgia Meloni ha annunciato, infatti, la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione in ...