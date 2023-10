L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti | i miei giocatori devono continuare a mettere la squadra al primo posto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sito inglese:delha avvertito i suoichea fare sacrifici mentre la suacerca di estendere il proprio vantaggio in vetta alla Liga con la vittoria in casa del Siviglia sabato.ha schierato alcuniin posizioni sconosciute con Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni che sono tornati in difesa e Rodrygo ha ammesso di non essere contento di giocare come centravanti. Ma con un programma impegnativo che lo aspetta, incluso El Clasico della prossima settimana,non si è scusato per i suoi cambi di posizione e ha detto che avrebbe continuato a chiedere ai suoi ...