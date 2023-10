L’agente degli azzurri si scaglia contro Corona | “Lo abbiamo querelato”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il procuratore del calciatore è stato chiaro durante l’intervista di oggi e ha ribadito la sua posizione riguardo l’accaduto Il terremoto Calcioscommesse ha di nuovo scosso il mondo del calcio italiano. Una dinamica a cui gli appassionati di questo sport ci hanno fatto l’abitudine negli anni è che ora sta nuovamente tornando di moda. Particolare l’interessamento di alcuni calciatori della Serie A tra cui Nicolò Casale che è stato citato come scommettitore da Fabrizio. Mario Giuffredi non solo è il procuratore di tanti calciatori presenti tra le filacome Mario Rui, Politano, Gaeatano, Di Lorenzo, ma èanche del difensore centrale della Lazio. Intervenuto in live su Tv Play ha spiegato che il suo assistito, Casale, ha prontamenteFabrizio...