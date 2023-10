Lady Rugani denuncia un furto | “Mi hanno rubato la borsa | non ci si deve fidare di nessuno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Non vi fidate di“. Questo l’appello di Michela Persico, compagna del giocatore della Juventus Daniele, che sui social hato ildella: “L’avevo lasciata per tre minuti nel condominio dove abito, nel centro di Torino, per scaricare la macchina e non l’ho più trovata.preso tutto, senza lasciare neppure i documenti. Ho sbagliato io perché non ci sidi: a questa simpatica persona auguro un dente del giudizio che faccia male come a me“. Persico, che insieme aaveva già subito vari furti di recente, ha concluso: “Ci avranno presi di mira“. SportFace.