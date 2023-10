(Di venerdì 20 ottobre 2023)– “Finalmentevalorizzerà una realtà storica del suo territorio, dandoad un vero e propriodei”. Con queste parole il consigliere delegato al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta ha annunciato che la Giunta comunale hailesecutivo di riqualificazione dell’approdo a secco dei. I lavori, per una somma di circa 170 mila euro, saranno eseguiti grazie al finanziamento della legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2022, “Piano straordinario di interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” nonché con fondi di bilancio Comunale. “Ildi riqualificazione – ha proseguito Perretta – ...

... eravamo in tre, tre che ancora oggi sono in azienda - lada lontano Renato Brunetti , tra i ... Fiumicino, Viterbo, Anguillara, Bracciano, Colleferro, Albano,, e così via. " DDAY: ...

Ladispoli, prende vita il "villaggio dei pescatori": approvato il progetto Il Faro online

L'Academy Ladispoli cade in casa – laprovinciadicivitavecchia.it laprovinciadicivitavecchia.it

Riceviamo e pubblichiamo – Durante l’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha modificato il regolamento dei contributi alle associazioni. Da oggi l’ente potrà concedere fondi fino al 100%, eliminan ...Durante l’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha modificato il regolamento dei contributi alle associazioni. Da oggi l’ente potrà concedere fondi fino al 100%, eliminando il tetto massimo del 90% ...