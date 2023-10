La zona d’interesse | recensione RoFF18 | la quotidianità del male secondo Jonathan Glazer

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dalla Festa del Cinema di Roma lade Ladi, già vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes: un film asettico nella costruzione e nei colori, in grado però di raccontare la terrificantedelDopo il trionfo a Cannes 2023 arriva in pompa magna alla diciottesima Festa del Cinema di Roma La, l’ultima discussa fatica del regista inglese(Birth, Under the Skin) (qui la conferenza stampa di Cannes). Un film asettico e freddo, anche nei colori, com’è tipico del regista inglese ma anche squarciato da lampi di violenza e dolore lasciati però intelligentemente fuori dal campo dell’inquadratura. Alle porte ...