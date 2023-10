La Strega in campo fino a Natale | giorni e orari dal Messina al Catania | passando per il derby

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Pro ha reso noto il programma gare dalla 12^ alla 19^ giornata di andata del Campionato di Serie C, ovveroal termine del girone di andata. Un cammino che per il Benevento prenderà il via dalla trasferta diper concludersi in casa contro ilper l’attesodel “Ciro Vigorito” contro l’Avellino. I giallorossi giocheranno quattro gare di domenica, tre di lunedì e una di sabato. Tre le gare in notturna. Di seguito glidelle gare del Benevento: 12^ GIORNATA DI ANDATA Domenica 5 novembre 2023 – ore 18:30 – ACR-Benevento 13^ GIORNATA DI ANDATA Lunedì 13 novembre 2023 – ore 20:45 – Benevento-Giugliano 14^ GIORNATA DI ANDATA Domenica 19 novembre 2023 – ore 16:15 – Monopoli-Benevento 15^ ...

Camila Giorgi, dopo gli Us Open e la tournée americana, è tornata inal Wta 1000 di ... Esordio complicato per Camila Giorgi • Camila Giorgitutti in Messico: l'outfit è incredibile e ...

La Strega in campo fino a Natale: giorni e orari dal Messina al ... anteprima24.it

Strega, Andreoletti non cerca alibi ma avvisa tutti: "Sorrento più ... NTR24

E’ in corso una sorta di testa a testa tra Benevento e Sorrento per avere quanti più spettatori dalla propria parte, un dettaglio che potrebbe fare la differenza in termini di spinta e incitamento per ...Il Benevento scende in campo contro il Picerno con due assenze importanti, quelle di Simonetti e Benedetti, che vanno ad aggiungersi ai vari Ciciretti, Perlingieri, Agnello e Meccariello. In virtù di ...