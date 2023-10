“La stanno costringendo” Grande Fratello 2023 | la teoria choc di Massimiliano Varrese su Heidi Baci

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladisu: “Le tremava la mano”. Si fa finalmente un po’ di chiarezza sulla vicenda dell’abbandono volontario didal. È la ragazza a parlare, non in prima persona ma tramite una lettera indirizzata ai suoi oramai ex inquilini della casa più spiata d’Italia. Come abbiamo raccontato, la ragazza ha scritto delle cose che Alfonso Signorini ha poi riproposto sotto forma di video, con una voce fuori campo proprio di. La ragazza ha quindi spiegato le motivazioni che l’hanno ‘costretta’ a suo dire a lasciare la casa. >> “Devi abbandonare la casa”., ...