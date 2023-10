La Russia ha arrestato un’altra giornalista americana

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lac’è cascata di nuovo. Dopo Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journala marzo e ancora in attesa di un processo, il regime di Vladimir Putin ha fermato a Kazan, città ottocento kilometri a Est della capitale, laAlsu Kurmasheva. L’autrice di Radio Free Europe/Radio Liberty ha doppio passaporto: americano e russo. È accusata di non essersi registrata come «agente straniera». Questo secondo caso fa pensare che il Cremlino ormai consideri i cittadini stranieri nel Paese, e in particolare quelli statunitensi, come una preziosa merce di scambio, da spendere magari per ottenere la liberazione di suoi agenti – spie vere, s’intende, a differenza dei reporter innocenti – al momento detenuti negli Usa. L’emittente (finanziata dal governo americano) chiede l’immediato rilascio dell’autrice, quarantasei ...