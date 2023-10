La piccola Kata ancora non si trova | si scava nel cortile dell' ex hotel Astor 

Leggi su agi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - Nuovo sopralluogo dei militario squadrone dei carabinieri 'Cacciatori di Calabria', reparto dotato di particolare capacità nell'individuazione di nascondigli o intercapedini all'interno di pareti, che hanno passato al setaccio l'exAstor di via Maragliano a Firenze alla ricerca di tracce di Mialeya Chicclo Alvarez, conosciuta come, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dallo scorso 10 giugno. Oggi vengono utilizzatee ruspe perre nel'ex, doveè stata vista per l'ultima volta. L'ex albergo al momentoa sparizionea bambina era occupato da oltre cento persone, soprattutto cittadini sudamericani e romeni. Circa una ...