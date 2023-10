La mamma aiuta i bimbi della scuola ad attraversare la strada per salire sul bus | ma un ciclista la investe e non si ferma VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Brutto episodio, per fortuna senza gravi conseguenze, di fronte unaa Torino. Un caso che ha riacceso l'attenzione sulla sicurezzale nei pressi delle istituzioni scolastiche. Presso un istituto scolastico nel quartiere San Salvario, un gruppo di bambini era pronto per una gita a Bussoleno. L'unico ostacolo tra loro e l'attesa avventura era una pista ciclabile che dovevanoper raggiungere l'autobus. L'articolo Laadlapersul bus, ma unlae non si