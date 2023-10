La Juve ha scelto | è Hermoso l'erede di Alex Sandro

... contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri, proverà a ridurre il distacco in classifica dallaStabia capolista, attualmente a +3. A causa dei lavori in corso nello stadio di Cercola (come ...

Juve su De Paul, l'Atletico ha già scelto il sostituto Calciomercato.com

L'avvocato di Weah: "Ecco perché ha scelto la Juventus piuttosto che Atletico e Bayer" TUTTO mercato WEB

ha saputo reinventarsi in una posizione di mediano di protezione che può cambiargli pure le prospettive in sede di mercato. Il Milan ed il suo entourage si sono parlati e lo faranno ancora per provare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...