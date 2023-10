La famosa di Canale 5 in ospedale | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Personaggi Tv. Laitaliana è riapparsa sui social, con una scatto dall’. Cos’è successo? Le critiche intorno alla protagonista del programma di5 sono molte ultimamente. In molti l’hanno accusata di essere ricorsa alla chirurgia plastica in maniera esagerata. Soprattutto alla luce del fatto che ha soli 19 anni. Perché si trova inquesta volta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paolo Del Debbio, attimi di tensione in diretta TV:è successo Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonso Signorini fa ironia su Andrea Giambruno in diretta Tv Gabriela di “Temptation Island”, la foto dall’staGabriela Chieffo, nota per aver preso parte alla decima edizione di Temptation Island la scorsa ...