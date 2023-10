“La famiglia… ” Lo sciacallaggio di Zan & Co su Meloni e Giambruno

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La notizia del giorno si colora anche di polemica politica. Dopo l’annuncio di Giorgiasulla fine della relazione con Andrea, gli esponenti di tutti gli schieramenti si sono espressi su quanto successo: la pubblicazione dei fuorionda, il post del premier, la scelta del conduttore di non essere oggi in studio al Diario del Giorno. Quasi tutti, va detto, hanno espresso la loro solidarietà alla leader di Fratelli d’Italia che si trova a dover gestire una complicata vicenda familiare, vista anche la presenza della figlia Ginevra, nel bel mezzo della manovra finanziaria e di due sanguinose guerre in Ucraina e Israele. Quasi tutti, dicevamo. Perché se molti a sinistra (Calenda, Gelmini, Floridia, e altri) hanno voluto comunicare la loro vicinanza alla premier, c’è anche chi nella sinistra ha ben pensato di sfruttare l’occasione per lanciare ...