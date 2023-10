La ‘Dimora Naturale’ di Laura Pausini | nuovo brano con la figlia Paola

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dimora Naturale non è unqualunque per. Il pezzo, che esce in digitale a una settimana dalalbum di inediti ‘Anime Parallele / Almas Parallelas’, è infatti in duetto con sua. La canzone è un risultato spontaneo che è nato durante le sessioni di registrazione in studio.hanno unito le loro voci per creare questo toccante, da venerdì 20 ottobre, su tutte le piattaforme digitali. “Era l’8 luglio 2023 e avevo appena finito di cantare questa nuova canzone”, racconta. “, mia, è entrata in studio e mi ha chiesto di ascoltarla e poi ha voluto sapere a chi l’avessi dedicata (lei sa che le mie canzoni sono sempre ...