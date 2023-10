La competizione | forse | ci impedisce di stare bene

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Laha un ruolo fondamentale nel “sabotaggio” dell’organizzazione dei lavoratori per per chiedere maggiori diritti e garanzie e attacca la salute mentale di tutti. La situazione non è delle più semplici ma cercheremo di tratte delle somme. Anzitutto consideriamo che la classe operaia nel capitalismo non è una classe coerente. Dal Marxismo, aggiornato ai nostri giorni, apprendiamo che si tratta di una frammentata, un amalgama di individui che cercano di sopravvivere. Spesso abbiamo pensato che ci voglia la politica per cambiare le cose. Allora perché i lavoratori – la classe maggioritaria all’interno del capitalismo e indispensabili al suo funzionamento – hanno trovato così difficile unirsi e sfidare il sistema che li sfrutta? Nel 1993, Howard Botwinick, un attivista sindacale di lunga data, ha esplorato un aspetto cruciale di questa questione. La ...