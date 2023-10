La presidente Zuzana aputová ha rifiutato il nome proposto da Robert Fico alladi ministro dell'Ambiente. Fico dovrà adesso trovare un'alternativa se vuole raggiungere l'...con nessuna...

La carica delle Stem influencer: “Spieghiamo la scienza sui social per battere il gender gap” la Repubblica

Atletica Sarzana, la carica dei 160 tesserati. Grande giornata di festa ... Quotidiano Sportivo

Favorevole all’uso indiscriminato delle armi. Nega l’esistenza di una crisi climatica ... ministro dell’Economia in carica, politico navigato che spera di massimizzare il suo consenso proprio ...Gli animali, come emerso nel corso delle indagini svolte, seppur privi della certificazione genealogica, venivano venduti e pubblicizzati sui principali siti di e-commerce, come “di razza pura”, con ...