Killers Of The Flower Moon | le improvvisazioni di Leonardo DiCaprio infastidivano Scorsese e De Niro

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Durante le riprese diOf The, le continuedisul setRobert Dee Martin: lo ha rivelato il regista del film, spiegando cheaggiungeva spesso battute non previste dal copione. Un sentimento, quello di, condiviso anche da Robert De, antagonista del film: in un’intervista rilasciata a un supplemento del Wall Street Journal in promozione del film,ha raccontato come lo stile recitativo a briglie sciolte adottato dalla star lasciasse spesso molto perplessi lui e De: “Ogni tanto, io e Bob ci guardavamo in faccia, e poi roteavamo gli occhi ...