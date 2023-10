Kia | veicoli elettrificati rappresentano il 40 | 9% delle vendite totali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Kia nel mese di settembre ha venduto 56.919 unità in Europa, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dall’Associazione Europea dei Produttori di Automobili. Questo dato si inserisce in un contesto di mercato europeo più ampio, che ha visto il mercato automobilistico complessivo in Europa crescere del 9,2% nel mese di settembre. La quota di mercato di Kia è rimasta forte, pari al 4,9%. Finora, nel 2023, Kia ha venduto un totale di 447.879 unità, con un aumento del 5% rispetto alledell’anno precedente nel 2022. “La forte performance di vendita dell’ultimo mese non riflette solo la ripresa del mercato automobilistico europeo, ma dimostra la qualità e la versatilità dei prodotti Kia e la loro popolarità in Europa”, ha dichiarato Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe. “Dalla costante ...