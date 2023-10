Juve | ostacolo clamoroso | così l’obiettivo scappa via

Leggi su calciomercatonews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Cambiano le prospettive in casantus, il mercato diventa difficile: troppi ostacoli epotrebbe sfuggire I prossimi saranno senz’altro mesi delicati per lantus. Per prima cosa c’è da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.