Jordan sconfitto all’elezione di speaker | continua il caos alla Camera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Stiamo facendo la figura di un gruppo di scemi”. Così il parlamentare repubblicano della Georgia Austin Scott mentre commentava ilcreatosi. Il Partito Repubblicano ha la maggioranza ma non riesce a eleggere loa causa della frizione interna del gruppo. Nel mese di gennaio del 2023 ci vollero 14 votazioni per

La mossa aveva rimesso in corsa, il trumpiano presidente della commissione Giustizia che era stato113 contro 99. Contro di lui è sceso in campo in extremis Austin Scott, deputato ...

Jordan sconfitto all'elezione di speaker: continua il caos ... VicenzaPiù

Jim Jordan ci ripensa: può ancora diventare speaker del Congresso ... ilGiornale.it

Jim Jordan rinuncia al terzo scrutinio di fronte all'ostruzionismo dei colleghi. Appoggerà lo speaker ad interim McHenry: un modo agevole per tornare ad una Camera funzionante ...Jim Jordan perde anche il secondo scrutinio per l’elezione di speaker. Nonostante la sconfitta, Jordan ha promesso di restare in corsa.