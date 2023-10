Johansson | la sarta Ue vuole le frontiere aperte | cosa vuole fare con i nostri confini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) I controlli ai«danneggiano la libertà di circolazione». Mentre si moltiplicano gli attacchi di matrice islamica e sale la psicosi attentati, l'Unione europea pensa bene di stigmatizzare la decisione di nove Paesi membri, tra cui l'Italia, di blindare le proprie. Evidentemente, l'obiettivo di limitare i rischi, impedendo il transito all'interno dello spazio comune di potenziali terroristi, per gli euroburocrati può passare in secondo piano. E in questo senso le parole della commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva, peraltro di nazionalità svedese come i due tifosi uccisi lunedì scorso a Bruxelles, sono rivelatrici. «Ci sono molte sfide che l'area Schengen deve affrontare» ha detto ieri, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri degli Interni a Lussemburgo, ...