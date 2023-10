Jeff Koons Un ritratto privato | la recensione | il kitsch elevato ad opera d' arte

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladi- Un: il film di Pappi Corsicato è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle; sarà al cinema come uscita evento solo il 23, 24 e 25 ottobre, distribuito da Nexo Digital. "C'è una scultura prima e doponella scultura.ha cambiato il modo in cui vediamo la scultura". A parlare non è uno qualunque, ma un altro grande artista come Julian Schnabel. C'è anche la sua testimonianza tra le interviste che compongono il documentario che vi raccontiamo nelladi. Un, il film di Pappi Corsicato presentato alla Festa del Cinema di Roma ...

" C'è una scultura prima e doponella scultura.ha cambiato il modo in cui vediamo la scultura ". A parlare non è uno qualunque, ma un altro grande artista come Julian Schnabel. C'è anche la sua testimonianza ...

Jeff Koons - Un ritratto privato, Pappi Corsicato indaga la vita dell'artista con intima vicinanza e fine distacco critico MYmovies.it

Jeff Koons icona neo-pop in un nuovo film Sky Arte

Per raccontarci Jeff Koons, Pappi Corsicato viaggia all'indietro. Ci riporta a quella fattoria, in Pennsylvania, in cui l'artista è cresciuto da bambino, fino ai quattro anni. Era dei nonni, e fu ...Icona dello stile neo-pop, artista visionario e controverso, capace di testare i confini tra arte e cultura di massa dando vita a inconfondibili opere di gusto kitsch, Jeff Koons sbarca sul grande ...