Jasmine Rotolo imita Rihanna a Tale e Quale | l’esibizione divide

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo Lady Gaga e Madonna, nell’ultima puntata diShow è arrivata l’zione di un’altra grande popstar.hatoed ha cantato Umbrella. Look molto simile, ma a livello vocale la cantante era distante dall’originale. Sicuramente la concorrente se l’è cavata meglio quando ha vestito i panni di Irene Cara, Macy Gray o Sade. Molti hanno comunque apprezzato l’ultima performance di, ma non Malgioglio: “Tesoro sei brava, ma non eri, lei è la voce più potente al mondo“. “You can stand under my umbrella”interpretaa #show ...