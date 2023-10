Italia femminile | raduno a Coverciano in vista del match con la Spagna | forfait Serturini

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nella serata di domenica 22 ottobre, l’si radunerà aper iniziare il percorso verso la sfida contro la, in programma venerdì 27 ottobre all’Arechi di Salerno. Le ragazze di Andrea Soncin, reduci da una vittoria contro la Svizzera e un ko contro la Svezia, si alleneranno per due giorni presso il Centro Tecnico Federale prima di recarsi in Campania nella giornata di mercoledì 25. Tra le convocate del ct ci sono Lisa Boattin, Michela Catena, Cecilia Salvai e Martina Tomaselli, al ritorno in azzurro, mentre non ha potuto rispondere alla convocazione Annamaria, fermata da un problema muscolare. Al suo posto è stata chiamata Gloria Marinelli. SportFace.