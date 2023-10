Israele Stato criminale | così no vax ed estrema destra tifano Hamas

(Di venerdì 20 ottobre 2023) "rappresenta il crimine per eccellenza, il male assoluto, il sionismo è peggio del nazismo". È la frase che compare su una delle più attive chat di "libera informazione e controinformazione" presenti su Telegram, un canale che conta oltre 76 mila iscritti, gestito dal giornalista Davide...

Dopo un post a sostegno diin seguito all'irruzione di Hamas dalla Striscia di Gaza, poi cancellato, Weismann èpreso di mira dagli utenti ma anche dal gruppo radicale basco di estrema ...

“Armi a Israele porteranno più sofferenze”. Dirigente del Dipartimento di Stato Usa si dimette:… Il Fatto Quotidiano

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Ambasciatore Israele a Mosca, «operazione di terra decisa». ... Il Sole 24 ORE

Milano, 20 ott. (askanews) - È arrivato al valico di Rafah in Egitto il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres che si è recato giovedì al Cairo con l'obiettivo di aprire il confine t ...Il bimbo abbandonato in strada con ancora il cordone ombelicale attaccato nella giornata di mercoledì mattina a Osilo (Sassari) sta bene e la madre è stata arrestata per tentato omicidio. La giovane, ...