Israele | rischio ‘sorpresa letale’ | Hamas e l’operazione di terra a Gaza

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sembra prontadidelle forze israeliane a. Ilè però una “sorpresa letale”, tra droni sottomarini e armi ‘sofisticate’, micidiali bombe nascoste sotto il terreno (peggiori degli Ied che hanno fatto vittime e caduti in Iraq come in Afghanistan). “Capacità” diche “non abbiamo ancora visto” in un contesto di “guerra asimmetrica”. Con l’intensificarsi del conflitto, dopo l’attacco del 7 ottobre indi(che controlla la Striscia) aumentano anche le probabilità – e i timori – che daarrivi una “sorpresa letale” perché se la maggior parte delle armi utilizzate il 7 ottobre era già nota in precedenza, gli esperti temono che il gruppo possa avere un arsenale più avanzato dal punto di ...