Israele-Palestina | il gioco sporco di Pechino

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Seguiamo i soldi e i commerci, per cercare di capire come l’attacco di Hamas controsia solo un pezzo del puzzle. Certo i terroristi odiano gli ebrei. E godono di un certo «consenso religioso». Ma davvero qualcuno può credere che queste azioni criminali non abbiano una «ragione» politica oltre all’annosa questione palestinese? Ecco perché val la pena seguire i soldi. Fino ad oggi si è detto che dietro all’attacco ci sono gli interessi iraniani. Giusto. Gli Ayatollah consideranoil male assoluto. Ma Teheran è un gigante dai piedi di argilla. Fiaccato dall’embargo, dipende da sei miliardi di proventi del petrolio che l’America a suo piacimento blocca e scongela. L’Iran è una piccola economia: per intendersi non è minimamente paragonabile all’altro paria internazionale, che oggi è la Russia. Il suo prodotto interno lordo non supera i 360 ...