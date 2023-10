Israele | Netanyahu fa visita ai soldati vicino al confine con Gaza

Il premier israeliano Benjaminha fatto visita ai soldati del 51esimo battaglione della brigata Golani, vicino al confine con la Striscia di Gaza. "Infliggeremo duri colpi ai nostri nemici per ottenere la vittoria. Siete ...

Israele, il sondaggio che incastra Netanyahu. Cosa dovrebbe fare Il Tempo

Gli aiuti internazionali di cui gli abitanti della Striscia di Gaza hanno disperatamente bisogno continuano ad accumularsi sul lato egiziano del valico di Rafah, ma non è stato ancora possibile conseg ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono ... israeliano ...