Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Onu | Guterres al valico di Rafah Meloni domani sarà al Cairo «Dal Libano 30 razzi contro Israele»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le ultime news di venerdì 20 ottobre sullatra, in diretta. Netanyahu ai soldati: «Combattete come leoni». Cnn: ildiresta chiuso. Biden chiede al Congresso 10 miliardi per: «Putin evogliono annientare le democrazie»

Leggi anche Guerra, bombardamenti su Gaza. Il valico di Rafah ancora chiuso, l'Onu: 'Aiuti umanitari non prima di domani'prepara l'invasione nella Striscia, il discorso ai ...

Ostaggi in mano ad Hamas, fonti della BBC: “Israele ha detto no al cessate il fuoco in cambio del loro… Il Fatto Quotidiano

Giovanni Floris: "Colpire Hamas è un diritto e un dovere di Israele, il punto è come lo fai e intanto che succede" La7

La guerra va avanti. Hamas ha offerto il rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una tregua, ma fino ad ora Israele non ha accettato. La notizia ...