Israele-Hamas | a condividere più fake news sono gli utenti verificati di X

... che ha visitatovenerdì scorso (13 ottobre), per non aver invitato lo Stato ebraico a rispettare il diritto internazionale umanitario nella sua risposta all'attacco condotto da, come ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Ambasciatore Israele a Mosca, «operazione di terra decisa». ... Il Sole 24 ORE

Guerra Israele-Hamas, il valico di Rafah potrebbe aprire a breve. LIVE Sky Tg24

Milano, 20 ott. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant espone i piani e gli obiettivi di guerra di Israele nella Striscia di Gaza, parlando ad una riunione della Commissione ...Al-Jazeera a rischio in Israele, dopo che il governo di unità israeliano ha approvato una legge di emergenza che permette di interrompere la ...