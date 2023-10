Israele e attacco a Gaza | le 3 fasi contro Hamas e gli obiettivi

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – La maggior parte degli ostaggi israeliani catturati danell'del 7 ottobre sarebbe ancora viva. L'informazione viene diffusa negli ultimi aggiornamenti da parte delle Forze di Difesa Israeliane, mentre sembra avvicinarsi l'inizio dell'offensiva via terra nella Striscia di. Non c'è ancora chiarezza sul numero complessivo degli ostaggi: tra 100 e 200 per l'Idf, oltre i 250 per. Si tratta di civili, spesso con doppia cittadinanza, e di militari. Un portavoce dell'ala militare del gruppo, le Brigate Al-Qassam ha affermato in una dichiarazione video lunedì che sarebbero 200 solo gli ostaggi in mano alle Brigate, a cui vanno sommati quelli sotto illlo di altre "formazioni militanti" a. Intanto è salito a 4137 il numero dei palestinesi rimasti ...