Irpef | De Nuccio non ha dubbi | “L’intervento va confermato”

Leggi su notizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In merito a quanto riguarda la questione dell’ha voluto esprimere il proprio pensiero Elbano De. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Repubblica” Elbano Deè stato fin troppo chiaro. Tanto è vero che ha voluto ribadire, il proprio pensiero, anche nell’intervista che ha rilasciato alla “Repubblica“. L’attuale presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ha precisato che il limite di un intervento spot, a livello fiscale, per l’accorpamento delle aliquote rimane. Anche se, questo tipo di copertura, è limitato. Per il semplice fatto che, per il prossimo anno, dovrà essere riconfermata e rifinanziata in futuro. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, Elbano De(Ansa Foto) ...