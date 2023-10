Investito e ucciso fuori la stazione di Labaro | addio a Gabriele Sangineto | comunità in lutto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sacrofano piange la scomparsa di uno dei suoi ragazzi. Uno studente che ieri mattina alle 7 era diretto all’Università e che avrebbe dovuto fare ritorno qualche ora più tardi. Invece, qualche minuto dopo essere uscito di casa, è stato travolto esulle strisce pedonali in via Flaminia, di fronte alladiè statoda un’auto, forse due, sono gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale a indagare sulla dinamica dell’investimento. La verità è che oggi poco importa come siano andati i fatti, che vanno ovviamente accertati per stabilire le responsabilità, ma che non placano il dolore di una famiglia che ieri ha salutato il suo ragazzo convinta che lo avrebbe rivisto qualche ora dopo e, invece,a casa non è più ...