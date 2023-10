Investita da un' auto a Torino | muore 16enne ucraina

(Di venerdì 20 ottobre 2023) AGI - Una ragazzadi 16 anni è morta dopo essere statada un', mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. L'episodio é avvenuto stamattina in corso Casale, non troppo distante dal centro città. Il conducente, forse per la forte pioggia che sta interessando il capoluogo piemontese, non ha visto la ragazza. L'urto è stato molto violento. La giovane, da quanto si apprende, era ospite di una comunità per donne e minori.

AGI - Una ragazza ucraina di 16 anni è morta dopo essere statada un'a Torino, mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. L'episodio é avvenuto stamattina in corso Casale, non troppo distante dal centro città. Il conducente, forse ...

Torino, sedicenne muore investita da un'auto mentre andava a scuola TGLA7

Incidente oggi Torino, 16enne muore investita da un'auto in corso ... Adnkronos

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Salvo D'Acquisto nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre.Stavolta a farne le spese è stata un’anziana signora di 79 anni, che è stata investita su Corso della Repubblica da una Fiat Punto. Alla guida dell’auto c’era un residente di 48 anni, che ha centrato ...