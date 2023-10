Interazione umana e IA | un equilibrio delicato nello shopping del futuro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’acquisto online ha rivoluzionato il modo in cui facciamo, rendendolo comodo e accessibile. Ma in un’era in cui l’intelligenza artificiale (IA) e gli algoritmi stanno diventando sempre più influenti, sorge una domanda fondamentale: che valore avrà l’elemento umano nei processi di acquisto online? Il 2023 ha segnato progressi significativi nell’ambito dell’IA e dell’apprendimento automatico. Se da un lato queste innovazioni hanno ampliato le possibilità, dall’altro hanno sollevato profonde riflessioni sul ruolo e sul valore dell’in un mondo sempre più automatizzato. Molti paesi hanno già avviato regolamentazioni per mitigare i rischi e garantire un utilizzo etico ed equo di queste tecnologie. Nel customer retail online, l’IA ha portato a una maggiore automazione delle transazioni, ...