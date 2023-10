Inter-Sassuolo Primavera LIVE | data | ora | diretta tv | cronaca e info

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’tornerà in campo questo sabato alle ore 13 contro il. I ragazzi di Cristian Chivu inseguono il Milan distante due punti al primo posto. Scopri come e dove vederla inTV estreaming. Ecco tutte lermazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, settima giornata Campionato1 TIM 2023-2024. Dove e quando si giocaKonami Youth Development Centre, sabato 21 ottobre ore 13.00. Come seguireINSe ti chiedi dove vederla ma non puoi né inTV né instreaming, seguila ...