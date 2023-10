Insulti contro l’arbitro e sputi | sei giornate di squalifica al figlio di Nedved

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Seidiall’indirizzo di Pavel, questo il responso del giudice sportivo della seconda categoria italiana, che ha sanzionato il giocatore ceco delll’ASD La Nuova Lanzese, formazione di Lanzo torinese in Piemonte. Non si tratta, ovviamente, dell’ex leggenda e vicepresidente della Juventus, ma di suo, che porta lo stesso nome di battesimo.Jr è statoto con una stangata per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti del”: dopo essere stato espulso per una serie diverso il fischietto della partita, in modo reiterato, ha poi sputato a terra vicino al direttore di gara, senza però colpirlo. Starà dunque fuori per oltre un mese. SportFace.

