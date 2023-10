(Di venerdì 20 ottobre 2023) Gli insegnati sono riconosciuti come lavori usuranti, ma solo per alcune prestazioni, ecco quindi importanti chiarimenti. L'articolo .

Non soltanto alla scuola dell'infanzia e alla. Ma anche alle superiori, le professoresse ... Semmai, la domanda da farsi è: perch gli uomini non scelgono la professione dell'Una ...

Insegnante primaria, per essere usurante deve aver svolto servizio nella scuola dell’infanzia Orizzonte Scuola

Ruote dell'auto squarciate a una maestra della primaria di Piazza Dante LatinaToday

Gli incontri si terranno tutti presso la sala dello storico palazzo del Comune di Montelabbate, sito in Via Roma n. 6. Aprirà la rassegna Sabato 21 Ottobre alle 17.00 l’autore Ivan Sciapeconi con la p ...Ancora violenza a scuola e docenti aggrediti da mamme o papà di studenti. La notizia è rimbalzata ieri sera nei principali quotidiani della Sicilia orientale come LiveSicilia: un docente di Paternò, c ...