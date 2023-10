Inferno a Monreale | incendio fa danni | morti anche due cani

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 20 ottobre 2023)nei pressi via esterna Valanghe, all’inizio della frazione di Aquino, dove questa mattina si è sviluppato un grosso. Tanta la paura per decine di residenti nelle villette e negli stabili. In tanti hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del fumo. Tanti isubiti in alcune villette, ancora da (live.it)