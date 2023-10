Incidente mortale su Corso d’Italia | perde la vita Fabio Grassini | lascia moglie e figlia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) È il signorla vittima del tremendoavvenuto a, nel centro storico di Roma. Al momento dello scontro, l’uomo stava portando la propria moto all’altezza dell’incrocio con via Veneto. Nonostante il celere intervento dei soccorsi, sono stati vani i tentativi di rianimarlo da parte dei paramedici intervenuti sul luogo del disastroso scontro. Il volontario della protezione civilelain unstradale L’uomo al momento del decesso aveva 44 anni. Viveva con la propriae aveva una bimba, ovvero ladi 5 anni a cui era molto legato. Dallo sgennaio, è la 156esima vittima della strada ...

Il tratto del corso dove è avvenuto l', era già stato segnalato come pericoloso dai residenti. Proprio ieri in commissione comunale è stato discussa una mozione presentata da uno dei ...

Incidente stradale in Sardegna, morto agente di polizia penitenziaria Sky Tg24

Scontro frontale auto-camion: muore il sovrintendente Peppino Fois, ferita gravemente Patrizia Incollu direttrice di Badu ... La Nuova Sardegna

Ennesimo incidente sulle strade italiane ... L'incrocio pericoloso Il tratto del corso dove è avvenuta l'investimento mortale, all'angolo con via Signorelli, era già stato segnalato come pericoloso ...Per quell'infortunio mortale sul lavoro, avvenuto il 29 marzo 2018, il tribunale di Firenze ha oggi condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione il titolare della ditta Tm impianti di Monsummano Terme ...