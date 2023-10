Incendi in Sicilia | la dorsale tirrenica nella morsa delle fiamme

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Decine di squadre di volontari della Protezione Civile regionale,notte hanno effettuato azioni di contrasto aglie di assistenza alla popolazione. I maggiori fuochi sono tutt’ora attivi a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca. Interrotta A19 svincolo Trabia e A20 a Villafranca. In particolare l'o di Termini Imerese di loc.tà Bragone e Trabia a c/da Giardinello è...

Temperature in ulteriore aumento in Sicilia e rischio incendi alto che si estende a quattro province per la giornata di venerdì 20 ottobre. Lo si legge nell'avviso 235 della protezione civile regional ...