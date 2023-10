Incendi in Sicilia | decine di interventi nella notte

(Di venerdì 20 ottobre 2023)di squadre di volontari della Protezione Civile regionale,hanno effettuato azioni di contrasto aglie di assistenza alla popolazione. I maggiori fuochi sono tutt’ora attivi a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrenica. Interrotta A19 svincolo Trabia e A20 a Villafranca. In particolare l’o di Termini Imerese di località Bragone e Trabia a contrada Giardinello è di vaste dimensioni. I Vigili del fuoco riferiscono che hanno 5 squadre sul posto, e Anas fa sapere che l’A19 è chiusa allo svincolo Trabia direzione Catania e probabilmente, verrà chiusa la corsia in direzione Palermo. Inviatedi squadre di volontariato sugliche dallascorsa hanno interessato il versante tirrenico. Il comune di ...

Inviate decine di squadre di volontariato sugliche dalla notte scorsa hanno interessato il versante tirrenico. Il comune di Termini Imerese da ieri è il più colpito, con molti punti fuoco ...

Continua l'allerta rossa per gli incendi in Sicilia, temperature ancora in aumento Giornale di Sicilia

Contro i piromani la Sicilia utilizzi il “catasto incendi” La Repubblica

Carlotta Ferlito è il volto scelto per "Pronti all'Azione": la campagna della Protezione civile siciliana farà tappa anche a Messina.PALERMO- “C’è un ampio fronte del fuoco da Palermo a Messina. Stiamo operando con il personale forestale e i vigili del fuoco. Le situazioni più critiche sono a Cefalù, Termini Imerese e Villafranca T ...