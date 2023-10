In occasione del mese rosa | tante iniziative gratuite in tutta Italia per prevenire il tumore al seno

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilalrappresenta la neoplasia più frequente nel sesso femminile. Solo insi registrano oltre 56.000 nuovi casi l’anno. E l’incidenza, purtroppo, è in continuo aumento: si stima che entro il 2025, nel mondo, si ammaleranno quasi 6 milioni di donne. Sebbene si tratti di unaltamente curabile, resta comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale. La prevenzione, però, può fare la differenza. Ecco perché ottobre è il. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza fondamentale della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Per dare più forza al messaggio, il 31 ottobre Palazzo Chigi si illuminerà di. ...