Impact 19 10 2023 Non mollo l’osso

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di, l’ultima prima di Bound For Glory. Ormai tutto è pronto, i match annunciati sono già tanti ma vediamo se ci saranno gli ultimi colpi di scena. Immergiamoci! Mike Bailey sconfigge Samuray Del Sol (3 / 5) Kenny King sconfigge Heath (2,5 / 5) BACKSTAGE: Viene mandato in onda un segmento backatage risalente a settimana scorsa, appenda dopo il match tra Eddie Edwards e Frankie Kazarian, dove quest’ultimo dice di amare il suo avversario e che ora sono pari. Adesso faranno grandi cose e riporterannoa un livello ancor più alto. Crazzy Steve sconfigge Black Taurus in un No Disqualification Match (3,5 / 5) Moose e Brian Myers sconfiggono PCO e Rhino (2,5 / 5) Steve Maclin prende per la gamba Rhino, ma prima di finirlo, interviene Bully Ray a ...