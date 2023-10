Imitazioni Tale e Quale Show quinta serata | anticipazioni puntata 20 ottobre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Torna l’appuntamento con ledi, stasera in onda lacon Carlo Conti. Lova in onda tutti i venerdì su Rai 1: ma con quali artisti dovranno cimentarsi i concorrenti? Riusciranno a replicarne voce e movenze? Ecco tutte le. “” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group. Alla conduzione, come sempre, c’è lui, l’originale e inimitabile Carlo Conti: in giuria invece, a giudicare le gesta e le performance dei concorrenti, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e, nella...