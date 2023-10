“Il valico di Rafah non aprirà oggi | la situazione al confine è instabile” | la Cnn cita fonti americane

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Resterà chiuso, secondo quanto trapelato, ilditra l’Egitto e la Striscia di Gaza, chesarebbe dovuto essere riaperto per il passaggio degli aiuti umanitari alla popolazione dell’exclave palestinese. A riferirlo è stata la Cnn,ndo“ben informate” e secondo le quali laalresta ””. Una fonte Usa alla Cnn: “Ildinon” I camion con aiuti umanitari chesarebbero dovuti entrare nella Striscia di Gaza sono una ventina, ma “non scommetterei soldi sui camion che transiteranno”, ha detto la fonteta dall’emittente Usa. Intanto si complica la ...

Il valico di Rafah, al confine con l'Egitto, nelle immagini satellitari RaiNews

Gaza è collegata all'Egitto da un piccolo confine avanzato dal valico di Rafah, che è l'unico modo per far entrare e uscire l'assistenza medica e umanitaria dalla città. Con il progredire degli eventi ...Arriverà presto l’offensiva di terra di Israele a Gaza ci sarà: l’annuncio, fatto dal ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sotto forma di promessa ai soldati di fanteria al confine con la Str ...